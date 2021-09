Wetzikon prüft Tempo-30-Zonen

Temporeduktionen sind in der Stadt Wetzikon ein wiederkehrendes Thema, weshalb sich der Stadtrat vertieft mit der Thematik «Temporeduktionen» auseinandergesetzt hat. Eine Voruntersuchung habe gezeigt, dass sich viele Quartiere in Wetzikon grundsätzlich für Tempo 30 eignen, wie die Stadt Wetzikon mitteilt.

Die Stadt Wetzikon werde deshalb im Siedlungsgebiet in den Quartieren mit vorwiegender Wohnnutzung flächendeckend die Einführung von Tempo-30-Zonen prüfen. «Eine flächendeckende Einführung von Tempo-30-Zonen soll die Verkehrssicherheit insbesondere der Schulwege sowie die Wohn- und Lebensqualität erhöhen», sagt Pascal Bassu, Stadtrat Tiefbau + Energie. Der Verkehrsfluss in den verschiedenen Quartieren solle nicht beeinträchtigt werden, flüssiges Rollen bei tiefer Fahrgeschwindigkeit stehe dabei im Vordergrund.



Sobald die erforderlichen Gutachten der verschiedenen Zonen abgeschlossen seien und ein entsprechender Kostenvoranschlag vorliege, werde ein Gesamtkredit und somit die mögliche Einführung der Tempo-30-Zonen dem Parlament vorgelegt.



Lärmsanierung mit Tempo 30 als Massnahme an der Quelle



Etwas weiter fortgeschritten sei die Umsetzung der Temporeduktion aus Lärmschutzgründen. Der Stadtrat habe mit der Festsetzung des Lärmsanierungsprojekts den Startschuss für die Einführung von Tempo-30-Zonen an der Uster-, Seegräbner- und Buchgrindelstrasse sowie an der Bachtel-, Ettenhauser-, Sonnenfeld- und Turnhallenstrasse gegeben.

Die Einführung von Tempo 30 erfolge hier aus Gründen der vom Bund gesetzlich vorgeschriebenen Lärmsanierung. «Die maximale Höchstgeschwindigkeit zu reduzieren, ist eine gängige Massnahme an der Lärmquelle und schützt die Anwohnerinnen und Anwohner vor übermässiger Lärmbelastung», sagt Pascal Bassu. Die Umsetzung erfolge in Etappen. Auf der Uster-, Seegräbner- und Buchgrindelstrasse werde Tempo 30 voraussichtlich 2022 umgesetzt. Dabei werden die umliegenden Tempo-30-Zonen zu einer Zone zusammengeschlossen.

Die Ettenhauser- und Sonnenfeldstrasse würden ebenfalls 2022 als Tempo-30-Zone signalisiert und umgerüstet. Da die Bachtelstrasse zuerst noch saniert werden müsse, erfolge die Einführung von Tempo 30 auf der Bachtel- und der Turnhallenstrasse erst im Anschluss an die Erneuerung der Bachtelstrasse.