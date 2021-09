Wildberg heisst seinen neuen Pfarrer willkommen

So gut gefüllt wie am Sonntag war die reformierte Kirche in Wildberg schon lange nicht mehr. An den Eingängen wurden die Covid-Zertifikate der Kirchgängerinnen und Kirchgänger überprüft. Am Einsetzungsgottesdienst von Pfarrer Arnold Steiner sollten nämlich mehr als 50 Personen teilnehmen dürfen.

Vor fast genau einem Jahr wurde Steiner nach dem Bettagsgottesdienst an einer Kirchgemeindeversammlung gewählt. Anfang August hat er seine neue Stelle in Wildberg angetreten.

Zwei Haltungen