Turbenthaler sammeln 52 Kilo Abfall – darunter teils kuriose Dinge

Schon kurz nach 8 Uhr sind am Samstag die ersten Sammlerinnen und Sammler in den Turbenthaler Werkhof gekommen, um sich zu registrieren und mit Sicherheitswesten, Handschuhen, Kehrichtsäcken und Greifzangen auszurüsten. Es fand schweizweit der Clean-up Day statt. Zusätzlich erhielten sie Pläne mit eingezeichneten Routen, damit man sich nicht gegenseitig in die Quere kam.