Autofahrer durchbricht Gebüsch und muss ins Spital geflogen werden

Am Samstagnachmittag kurz nach 17 Uhr hat sich in Volketswil ein Selbstunfall ereignet. Ein 43-jähriger Mann fuhr Richtung Kindhausen. In einer langgezogenen Linkskurve geriet er aus bisher ungeklärten Gründen rechts über den Fahrbahnrand der Kindhauserstrasse hinaus. Nach einigen Metern überschlug sich sein Fahrzeug, durchbrach ein Gebüsch eines Mehrfamilienhauses und kam auf der Seite liegend zum Stillstand.

Der Mann befand sich alleine im Auto und wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Er musste von den Rettungskräften aus dem Wagen befreit werden. Ein Rettungshelikopter flog ihn laut Kantonspolizei mit «mittelschweren Verletzungen» in ein Spital. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Weshalb der Mann mit dem Auto von der Strasse abkam, ist bislang unbekannt. Die Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft untersucht. Der Verkehr wurde durch den Verkehrsdienst der Feuerwehr für rund drei Stunden wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Die Einfahrt zur Sunnebüelstrasse war wegen dem Unfall gesperrt.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen der Kommunalpolizeiverbund Illnau-Effretikon und Volketswil, die Feuerwehr Volketswil, ein Rettungswagen vom Kantonsspital Winterthur, ein Notarzt von Schutz & Rettung Zürich, ein Helikopter der Alpine Air Ambulance, die Staatsanwaltschaft See/Oberland und ein privates Abschleppunternehmen im Einsatz.

Von den Bewohnern des Mehrfamilienhauses wurde laut Kantonspolizei niemand verletzt. An dem Ort, wo das Auto das Gebüsch durchbrach, befand sich laut Kantonspolizei kein Sitzplatz, sondern eine Wiese. (hug)