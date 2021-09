Auto prallt in Wetzikon in Baugerüst und Hauswand

Am Sonntagmorgen kurz vor 2.30 Uhr ist ein 47-jähriger Autofahrer in Wetzikon auf der Seegräbnerstrasse Richtung Usterstrasse gefahren. Kurz vor der Verzweigung überfuhr er das linksseitige Trottoir und touchierte mit dem Fahrzeug eine Mauer. Das Auto überquerte die Usterstrasse und prallte in ein Baugerüst und gegen eine Hauswand.

Am Fahrzeug, an der Hausfassade und am Gerüst entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. Das schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung. Der Lenker und ein Beifahrer blieben unverletzt. Die Unfallursache ist noch unklar und wird durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft See/Oberland untersucht.

Die Kantonspolizei bittet Personen, die Angaben zum Unfall oder zur Fahrweise eines grauen Honda Accord’s in der Region Wetzikon/Seegräben machen können, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrsstützpunkt Hinwil, Telefon 044 938 30 10, in Verbindung zu setzen.

Neben der Kantonspolizei Zürich stand die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben zur Absicherung des Baugerüsts während der Fahrzeugbergung im Einsatz. (hug)