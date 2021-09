Marsch fürs Läbe: Polizei umstellt Gegendemonstranten

Zum elften Mal haben diverse christliche Organisationen aber auch die konservativ-christliche Partei EDU und die Stiftung CH zum «Marsch fürs Läbe» aufgerufen. In Oerlikon diesmal, Versammlung der Abtreibungsgegner ist auf dem Marktplatz.

Die Polizei begleitet die Demonstration mit einem grossen Aufgebot. Bereits am Samstagmittag stellen die Beamten Gitter auf, der Marktplatz wurde eingezäunt. «Ich bin traurig, dass diese Einzäunung notwendig ist», sagt Beatrice Gall, die Mediensprecherin des Umzugs, doch die Erfahrung vergangener Jahre zeige, dass sie nötig sei.

Wasserwerfer stehen bereit

Als sich gegen 15 Uhr am vereinbarten Treffpunkt der Gegendemonstranten am Salersteig über 200 Personen einfinden, greift die Polizei rigoros durch: Ganz ohne die Teilnehmer der unbewilligten Demonstration vorzuwarnen, umstellen die Beamten einen grossen Teil der Demonstranten. Sie erstellen Polizeisperren, um ein Zusammentreffen der beiden Gruppen zu vermeiden, und beginnen die Demonstranten wegzuweisen. Mehrere Wasserwerfer stehen bereit zum Einsatz

Nun kann der Umzug der Abtreibungsgegner beginnen: Entlang der Edison-Strasse in die Franklin- und dann weiter in die Schwamendingerstrasse. Skandiert wird: «Für die Mütter! Fürs Baby!» Willkommen, so steht es auf dem Flyer, sind alle: Kinder, Teenies, Frauen, Männer und Omas und Opas. Das Motto: «Jung, schwanger, hilflos?». Das Anliegen des Marsch fürs Läbe sei es, «junge schwangere Frauen in einer Notsituation für die Möglichkeit einer Weiterführung ihrer Schwangerschaft zu sensibilisieren.»

Der Marsch fürs Läbe 2021 endet nach rund 40 Minuten da, wo er begonnen hat: auf dem Marktplatz.

Wegen Drohungen abgesagt

2019 hatte das Sicherheitsdepartement das Gesuch zur Durchführung des Umzugs der Abtreibungsgegner noch abgelehnt, mit der Begründung, die Sicherheit könne nicht gewährleistet werden – weil Linke Gegendemonstranten den «Marsch fürs Läbe» in der Vergangenheit empfindlich gestört hatten. Den Abtreibungsgegnerinnen und Abtreibungsgegner wurde deshalb lediglich eine stehende Kundgebung auf dem Turbinenplatz bewilligt.

Das Zürcher Verwaltungsgericht hob diesen Entscheid allerdings kurzfristig noch auf. Der Marsch fand statt. Die befürchtete Gegendemonstration auch. Die Folgen waren Krawalle, Sachbeschädigungen und Verletzte.