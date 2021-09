Fällanden schreibt für 2022 einen Millionengewinn

In Fällanden budgetiert man für das Jahr 2022 einen Gewinn von rund 1,5 Millionen Franken. Einem Aufwand von 44,7 Millionen Franken steht ein Ertrag von 46,3 Millionen Franken gegenüber.

Der Gemeinde spielt dabei in die Karten, dass sich im Vergleich zum Vorjahr der Aufwand verringert und der Ertrag erhöht hat. Wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt, haben sich die Ausgaben gegenüber dem Budget 2021 um 575'000 Franken verkleinert. Abweichungen seien in sämtlichen Kostenstellen zu finden. Die grössten Positionen seien jedoch der Wegfall des Ressourcenausgleiches aufgrund der Steuerkraft, höhere Kosten im Bereich der Jugend wegen der neuen Kinder- und Jugendheimfinanzierung sowie höhere ambulante und stationäre Gesundheitskosten.

Die Einnahmen fallen dagegen um 826'000 Franken höher aus als im Vorjahr. So verzeichnet die Gemeinde höhere Steuererträge (3,4 Millionen Franken) und höhere Staatsbeiträge im Bereich Ergänzungsleistungen (1,2 Millionen Franken).

Keine Steuersenkung, dafür grosse Investitionen

Doch trotz Plus soll am Fällander Steuerfuss nicht gerüttelt werden. Wie der Gemeinderat mitteilt, wolle er, nach Abwägung sämtlicher finanzpolitischer Einflussfaktoren, den Steuerfuss bei 40 Prozent belassen. «Eine Senkung des Steuerfusses zum jetzigen Zeitpunkt würde ein falsches finanzpolitisches Signal aussenden, da in den nächsten Jahren substanzielle Investitionen anstehen.»

So plant die Politische Gemeinde im Jahr 2022 Nettoinvestitionen von 7,3 Millionen Franken. Davon würden 3,8 Millionen Franken im Steuerhaushalt anfallen – insbesondere in Informatik, Liegenschaften und Strassensanierungen. 3,5 Millionen Franken plant die Gemeinde im gebührenfinanzierten Bereich an. Darunter beispielsweise in die Sanierung von Leitungsnetze und Trafostationen sowie in die Ersatzbeschaffung von Strom- und Wasserzählern. Im Finanzvermögen seien derweil 500'000 Franken für die Sanierung des Ladenlokals in Pfaffhausen budgetiert.

All diese Aufwendungen setzten einen soliden Selbstfinanzierungsanteil von 10 Prozent voraus, so der Gemeinderat. «Zudem bring eine Steuerfusssenkung die Gefahr eines Investitionsstaus mit sich, der sich auf die Zukunft und Attraktivität von Fällanden negativ auswirken könnte.»

Corona als Unbekannte

Weiter seien die Auswirkungen der Covid-Pandemie auf die nächsten Jahre aktuell noch nicht abschätzbar. Es sei durchaus möglich, dass sich diese in tieferen Steuererträgen oder massiv höheren Kosten der wirtschaftlichen Hilfe bemerkbar macht, schreibt der Gemeinderat weiter. «Zudem ist davon auszugehen, dass das Synergiepotenzial der Einheitsgemeinde nicht bereits im ersten Jahr, sondern erst nach der Umsetzung der Fusion spürbar wird.»

Die Fällander Gemeindeversammlung wird am 24. November über das Budget 2022 der Politischen Gemeinde befinden.