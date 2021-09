Abschnitt der Wetziker Tödistrasse gesperrt

Im Rahmen der Erneuerungsarbeiten an der Tödistrasse in Wetzikon - unter anderem werden Versorgungsleitungen der Stadtwerke sowie ein Teil der Entwässerungsleitungen erneuert - kommt es zu Sperrungen der Strasse. So auch vom Montag, 20. September, bis Dienstag, 21. September, und zwar von der Tiefgarage «Zentrum Möwe» bis zur Ausfahrt «Trompete».



Gemäss einer Mitteilung der Stadt Wetzikon kämen die Bauarbeiten planmässig voran. Auf dem genannten Abschnitt der Strasse seien alle Leitungen verlegt. Um die Etappe bis Ende September abzuschliessen, folgen nun die Planie und der Belagseinbau in der Fahrbahn.



Während der Sperrung ist die Zufahrt zur Gewerbeschulstrasse unterbrochen. Auch der Parkplatz

Jörg-Schneider-Park kann die ganze nächste Woche nicht befahren werden. Der Zugang zu Fuss ist aber gewährleistet.



Die Ausfahrt vom Parkdeck «Trompete» erfolgt während der Arbeitszeiten über die Bahnhofstrasse und wird mit einem Verkehrsdienst geregelt.