Zeughaus-Areal als letzte Hoffnung für Boxer

Den Boxclub Uster gibt es seit mittlerweile 65 Jahren, doch einen optimalen Trainingsstandort hat der Verein bis heute nicht gefunden. Will man in Uster boxen, so trifft man sich nicht wie gewohnt in einem Keller mit Boxring, sondern in der Turnhalle des Schulhauses Gschwader. Ein Umstand, der auch Gemeinderätin Barbara Schäufele-Keel (SVP) aufgefallen ist. Deshalb hatte sie sich kürzlich mit einer Anfrage an den Stadtrat gewandt.