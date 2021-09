Stolz auf die starke Ustermer Delegation in Tokio

Rund einen Monat nach dem Ende der Olympischen Spiele in Tokio lud die Stadt am Donnerstagabend etwas verspätet zur Ehrung der Ustermer Olympioniken im Foyer der Sporthalle Buchholz ein. Uster war mit acht Olympioniken in Tokio so stark wie noch nie aufgestellt. Mit Schwimmen (Maria Ugolkova, Christoph Meier, Antonio Djakovic), Judo (Fabienne Kocher, Nils Stump), Leichtathletik (Tadesse Abraham), Rudern (Jeannine Gmelin) und Dressurreiten (Estelle Wettstein) war die Stadt überdies in fünf verschiedenen Sportarten vertreten.