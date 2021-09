Eine Busfahrt als Metapher fürs Leben

Oft wird Carmen Lopes Sway nur als «Schwester von Marc Sway» betitelt. Dass sie nicht mehr in den Shows von diesem auftritt und kürzlich eigene Projekte in den Weg geleitet hat, wissen derweilen die wenigsten.



Sie ist Sängerin, Choreographin, Tanzlehrerin und Schauspielerin. Dies alles kombinieren will die 39-Jährige in ihrem neuen Soloprojekt «Busfahrt mit de Tante Carmen», ein interaktives Musiktheater für Kinder.