Urs Hans organisiert Kundgebung mit bekannten Massnahmen-Gegnern

Er gehört zu den Kritikern der Corona-Politik des Bundes der ersten Stunde: Der parteilose Kantonsrat Urs Hans aus dem Turbenthaler Ort Neubrunn. Am Samstagnachmittag organisiert der von ihm präsidierte Verein Public Eye on Science eine Kundgebung in Winterthur, welche Hans moderieren wird. Das berichtete kürzlich der «Landbote».