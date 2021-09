Räume für zehn Jahre flexibel planen

Die Informationsveranstaltung über die Schulraumplanung fand nicht wie ursprünglich einmal angekündigt im Bucksaal in Tagelswangen statt, sondern im The Valley in Kemptthal in der Liegenschaft von Motorworld. Laut Gemeindepräsident Bernard Hosang (FDP) hatte man befürchtet, dass der Bucksaal zu klein sein würde, um alle am Thema Schulraumplanung Interessierten aufzunehmen.

Familiäre Veranstaltung