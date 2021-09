Die Dübendorfer Künstlerin, die Wissenschaft und Mystik vereint

Wer per Hintereingang in das Kunstatelier gelangen will, muss sich vom Bahnhof Dübendorf her zuerst durch das Gestrüpp kämpfen. Laura Arminda Kingsley, die diesjährige Gewinnerin des Stipendiums der Stadt Dübendorf zur Förderung bildender Künstler, wartet bereits mit einem breiten Lächeln im Gesicht.