So läuft die Umsetzung der Zertifikatspflicht

Im Kraftraum des Activ Fitness in Uster sind kurz nach Mittag nur wenige Trainingsgeräte in Bewegung. Das Telefon jedoch klingelt immer wieder. «Nein, sorry, da können wir leider nichts machen», tönt es wiederholt von Angestellten am Eingang der Filiale. Sie müssen nicht selten den Kunden am Telefon erklären, weshalb es keinen Weg um das Zertifikat herum gibt.