Kanton streicht Westtangente Wetzikon endgültig

Andere Linienführung nicht möglich

Eine Anpassung der Linienführung kommt gemäss Zürcher Volkswirtschaftsdirektion nicht in Frage: Dies würde das bestehende Siedlungsgebiet erheblich tangieren - so müssten verschiedene Gebäude, die erst 2011 erstellt wurden, zumindest teilweise abgebrochen werden.

Die nun definitiv gestrichene Westtangente hätte die Zentren von Ober- und Unterwetzikon vom Durchgangsverkehr entlasten sollen, schreibt die Stadt weiter. Ein leistungsfähiges Verkehrssystem sei für die Befriedigung persönlicher Mobilitätsbedürfnisse der Wetziker Bevölkerung und das Funktionieren der Wirtschaft von grosser Bedeutung.

Leistungsfähiges Verkehrssystem von zentraler Bedeutung

Die Verkehrsbelastung in der Stadt Wetzikon ist weiterhin hoch und die Herausforderungen bleiben bestehen. Das Thema sei für den Stadtrat von hoher Priorität und es sei ihm ein zentrales Anliegen, die Massnahmen zeitnah und für die Wetziker Bevölkerung zufriedenstellend umzusetzen.

So kann die Funktionalität des Strassennetzes beispielsweise mit punktuellen Massnahmen wie Lichtsignalanlagen zur Verkehrslenkung und Dosierung sowie verkehrsberuhigenden linearen Elementen zur Erhöhung der Siedlungsqualität aufrechterhalten und optimiert werden.

Der Stadtrat werde sich in nächster Zeit damit befassen, wie es nach dem Entscheid des Kantons in Bezug auf die Wetziker Verkehrssituation weitergehen wird. Ebenso stellte die zuständige Regierungsrätin Carmen Walker Späh in Aussicht, dass der Kanton in enger Zusammenarbeit mit der Stadt das weitere Vorgehen besprechen möchte.

"Ich werde mich für weitere Optimierungen des Strassennetzes und vor allem für die rasche Realisierung des Lückenschlussprojekts der Oberlandautobahn einsetzen", so ihr Statement. "Damit können Unterwetzikon und die Umgebung des Bahnhofs vom Durchgangsverkehr entlastet werden."

Der Kanton will nun in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Wetzikon "nach stadtverträglichen Lösungen zur zukünftigen Abwicklung des Verkehrs" suchen, wie es in der Mitteilung heisst.

(sda, jeh)