Ein starker Handwerksbetrieb in fünf Disziplinen

Die Lenzlinger Söhne AG ist ein Familienbetrieb mit Tradition. Inzwischen befindet er sich bereits im Besitz der 5. Generation. Gegründet wurde das Unternehmen 1862 von Johann Joseph Lenzlinger als Zimmerei- und Holzbaubetrieb in Uster. In den vergangenen knapp 160 Jahren hat sich das KMU kontinuierlich weiterentwickelt. Neue Tätigkeitsbereiche kamen entsprechend veränderter Bedürfnisse hinzu, ältere wurden abgestossen. Aktuell beschäftigt die Lenzlinger Söhne AG rund 200 Mitarbeitende in fünf Disziplinen.

«Man muss sich den aktuellen Herausforderungen anpassen», meint Martin Joos. Seit Oktober 2020 ist er neuer CEO des Unternehmens, das seinen Sitz inzwischen in Nänikon hat. Der Bündner Bau- und Wirtschaftsingenieur möchte die fünf Bereiche der Lenzlinger Söhne AG noch enger zusammenbringen und damit vorhandene Synergien besser nutzen. Zudem strebt er eine schrittweise Digitalisierung der Arbeitsprozesse in allen Abteilungen an. Langfristig ist die Zielsetzung ein gesundes Wachstum sowie Mitarbeiter, die ihre Arbeit mit Leidenschaft ausüben und lange im Betrieb bleiben.

Individuelle Doppelböden und viel Handarbeit

Mit neuen Herausforderungen sah sich die Lenzlinger Söhne AG über die Jahre immer wieder konfrontiert. Eine eigentliche Zimmerei und Schreinerei gibt es inzwischen nicht mehr. Wer die Ursprünge des Unternehmens sucht, wird am ehesten in Uster fündig. In alten Holzgebäuden der Doppelböden-Produktion fliegen auch heute noch Sägespäne umher. Zwar erleichtern heutzutage eindrückliche Produktions-Maschinen die Arbeit, doch vieles ist auch im 21. Jahrhundert noch Handarbeit. Von der Fingerfertigkeit der Arbeiter ist selbst Karl Willi, Betriebsleiter Doppelböden, beeindruckt. Rund 10 000 bis 15 000 Doppelboden-Platten produzieren sie wöchentlich.

Die Doppelboden-Produktion ergänzte das facettenreiche Dienstleistungsspektrum erst seit den 1960er-Jahren. «Damals, als die Computer aufgekommen sind, musste man den Boden im Büro etwas anheben, um die Kabel zu verlegen», erklärt Martin Joos. Heute spielt der Zwischenraum, der zwischen dem fixen Boden und dem Doppelboden liegt, auch für die Gebäudeautomation, für die Elektro- sowie Lüftungsinstallationen und bei der Klimatisierung von Gebäuden eine wichtige Rolle. Durch die eigene Produktion in Uster bietet die Lenzlinger Söhne AG eine hohe Flexibilität für qualitativ hochwertige Doppelboden-Lösungen an. Zur Individualisierung gehören auch passende Beläge, die von pflegeleichten Textilbelägen über natürliche Holzvarianten bis zu Doppelboden-Platten im persönlichen Wunschdesign reichen.