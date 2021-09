Kostenlos und ohne Voranmeldung

Nach dem ersten Halt in Gossau ZH Ende August ist am Samstag, 18. September 2021, zum zweiten Mal ein Impfmobil in der Gemeinde. Das medizinische Personal bietet an diesem Tag von 11.00 bis 15.00 Uhr die Möglichkeit einer kostenlosen Impfung gegen Covid-19 ohne Voranmeldung. Eine vorgängige Registration ist jedoch erwünscht, denn dies vereinfacht den Prozess vor Ort. Im Impfmobil kann man sich ein erstes oder auch ein zweites Mal impfen lassen. Wer diese Möglichkeit nutzt, sollte den Impfausweis, die Krankenversicherungskarte sowie einen persönlichen Ausweis mitbringen. Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren, welche sich ohne Begleitung der Eltern impfen lassen wollen, müssen eine Einwilligungserklärung mitbringen.