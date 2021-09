Gefährlicher Schulweg für Kinder

Mit der kompletten Sperrung der Sulzbachstrasse im Januar 2021 wurde in Oberuster ein Ampelsystem an der Abzweigung von der Athalstrasse zur Steigstrasse aufgestellt. Die vom Zentrum Uster kommenden Autos werden durch die provisorischen Lichtsignale nach rechts in die Steigstrasse weitergeleitet, während die aus Aathal kommenden Autos rotes Licht haben.

Das einzige Problem: Während die Autos freie Fahrt haben und nach rechts um die Kurve in die Steigstrasse abbiegen, zeigt die Ampel für den Fussgängerstreifen um die Kurve ebenfalls grünes Licht. Als eine Anwohnerin der Steigstrasse, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, dies bereits Anfang Mai bemerkte, seien ihr die Haare zu Berge gestanden: «Diese Situation kann für Menschen, die gleichzeitig mit den Autos die Strasse überqueren, enorm gefährlich werden.»

Dürftige Rückmeldung der Bauleitung

Die Ustermerin machte eine weitere Beobachtung: «Bei der Ampel vor der Kurve ist zudem kein Warnlicht angebracht, das die Autofahrenden auf die Fussgänger aufmerksam machen könnte», sagt sie. Das Warnlicht sei erst nach der Kurve auf der gegenüberliegenden Strassenseite angebracht. «Dieses Licht ist jedoch meiner Meinung nach nutzlos, da die Autofahrer beim Abbiegen nicht auf die gegenüberliegende Strassenseite schauen», so die Anwohnerin.