Barrierenproblem noch auf der Agenda

Die in Uster beheimatete Wirtschaft – namentlich Industriebetriebe, Dienstleistungsanbieter sowie Gewerbe – will in den Überlegungen der Stadt Uster zur künftigen Stadtentwicklung verstärkt in konkrete Entwicklungsprojekte miteinbezogen werden. Diese Botschaft kam am Podium, zu dem das Wirtschaftsforum Uster (WFU) am Dienstagabend eingeladen hatte, klar zum Tragen.