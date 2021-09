Idewe-Areal steht kurz vor dem Verkauf

Bigi Obrist wirkt angesäuert. «Wir verstehen nicht, wie Stadtentwicklungsprojekte durchgeführt werden können und die Stadt trotzdem keine Kenntnis von einem solchen Verkauf hat», sagt die Parlamentarierin der Alternative Wetzikon (AW) an der Gemeinderatssitzung vom Montag, 6. September.



Grund ihres Ärgers ist das Idewe-­Areal in Medikon. Über 150 Jahre lang ratterten dort die Maschinen. Strickwaren und Wirkwaren wurden hier produziert. Vor allem aber die Idewe-­Strümpfe. 1998 lief die Strumpfproduktion in Medikon aus, und 2008 ­wurde auch die Färberei geschlossen.