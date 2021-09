Gemeinderat bewilligt Kredit für Hochhaus-Schule im Three-Point

An der Gemeinderatsitzung am Montagabend in Dübendorf ging es einmal mehr um die Schulraumknappheit – besser: um mögliche Lösungen. Traktandiert war die Bewilligung der Kredite für den Neubau der Sporthalle sowie den Innenausbau des Schulraums in der Hochhausüberbauung Three Point im Hochbord.