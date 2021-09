Blüemlihalle

Blumen, Blumen, überall Blumen wohin man schaut. Flower Power, Erinnerungen werden wach, lange Röcke, bestickte Hemden, lockig lange Haare, Hippiezeit. Achtundsechziger. «If you go to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair.» Doch bevor wir jetzt ganz entschweben, kommt die Ernüchterung – kein psychodelischer Raum mit sphärischen Klängen und rosigen Träumen, nein, die Wahrheit ist knallhart. Wir befinden uns in Eingangshalle zum Amtshaus der Stadtpolizei Zürich.