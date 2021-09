Roter Teppich und verschärfte Coronaregeln im Blachenzelt

Die Pfadi-Landsgemeinde ist das alljährliche Treffen der Abteilungen in der Region Zürcher Oberland. Sie wird jedes Jahr von einer der sieben Ortsgruppen organisiert. Da der Anlass 2020 nicht stattfinden konnte, kam die Pfadiabteilung Illnau-Effretikon/Lindau erst dieses Jahr zum Zug. Was wiederum die Planung erschwerte und um ein Jahr auf insgesamt drei Jahre verlängerte, wie die OK-Chefin Anja Koch am Samstagmorgen erklärte.