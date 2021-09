Grossaufmarsch in Hinwiler Apotheke für spontane Impfung

Mit Unterstützung in der Kommunikation durch die Gemeinde Hinwil und der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich wurde am Sonntag ein spezieller «Walk in Impftag» in der Apodro Apotheke Hinwil durchgeführt. Die Aktion erhielt überraschend viel Zulauf.

«Schon heute Sonntagmorgen um 8 Uhr warteten bereits über 50 Personen vor der Apotheke Hinwil auf ihre Covid-Impfung», schreibt Inhaber und Apotheker Bruno Rüegg in einer Mitteilung. Darin zieht er am Sonntagabend Bilanz: Insgesamt seien nun 230 weitere Personen aus Hinwil und der Umgebung gegen das Coronavirus geimpft. «Der Erfolg ist überwältigend und wurde so nicht vorhergesehen.»

«Offensichtlich ist das spontane Impfen ohne Anmeldung gefragt, auch wenn man Wartezeiten in Kauf nehmen muss.»



Bruno Rüegg, Apotheker und Inhaber der Apodro-Apotheken

Die Apodro Apotheken in Rüti, Wald, Hinwil und Greifensee führen seit Monaten Covid-Impfungen durch. Gemäss Rüegg werden an einem normalen Impftag jeweils rund 80 Dosen verabreicht. Am Sonntag mussten weitere Impfpersonen zur Unterstützung eingesetzt und zusätzlicher Impfstoff besorgt werden. «Offensichtlich ist das spontane Impfen ohne Anmeldung gefragt, auch wenn man Wartezeiten in Kauf nehmen muss», so der Apotheker. (lah)

Auf dem offiziellen Anmeldeportal des Kantons Zürich können freie Impftermine in der Umgebung gebucht werden. Die Apodro Apotheken werden anfangs Woche viele neue Impftermine und zusätzliche Impftage aufschalten. An normalen Impftagen können Kurzentschlossene auch ohne Registrierung vorbeikommen.



Impftage in den Apodro-Apotheken

Rüti: Donnerstag und Samstag

Wald : Dienstag und Donnerstag

Greifensee : Dienstag und Freitag

Hinwil : Mittwoch und Samstag