Notfunkanlage und Militärwagen angezündet – 3,5 Jahre Gefängnis

Der heute 32-jährige Schweizer war im Januar 2019 von der Polizei in seiner Wohnung in der Stadt Zürich verhaftet worden und sitzt seitdem im Gefängnis. Das Bezirksgericht Hinwil hatte den Mann im Januar 2020 wegen Brandstiftung zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren und zu einem Schadenersatz in Höhe von knapp einer Viertelmillion Franken verurteilt. Das Urteil ist kürzlich vom Zürcher Obergericht bestätigt worden.

Beim Anarchisten handelt es sich um einen Mann aus der linksextremen Szene. Er war beim Brandanschlag auf Armeefahrzeuge in der Logistikbasis in Hinwil im September 2015 involviert gewesen. Damals brannten neun Militärwagen aus, 23 Fahrzeuge wurden insgesamt beschädigt. Zudem war er auch beim Brandanschlag auf die Notfunkanlage der Stadtpolizei Zürich auf dem Waidberg im Juli 2016 beteiligt gewesen. Die Anlage kommt zum Einsatz, wenn der normale Polizeifunk ausfällt. Damals war noch ein Komplize dabei, der jedoch fliehen konnte. Die Polizei konnte den Beschuldigten anhand von DNA-Spuren identifizieren, welche er an den beiden Tatorten hinterlassen hatte.

Verrat vorgeworfen