«Wir sind ein Café oder Bistro, aber kein Restaurant»

Im Aussenbereich des Volketswiler Cafés N’Au war die gute Laune an diesem sonnigen Spätsommerabend spürbar. Der neue Verantwortliche, Thomas Andermatt, hatte am Donnerstagabend zum Wiedereröffnungsanlass geladen. Er und seine Firma «this is us» wurden vom Gemeinderat im vergangenen Frühling als neue Mieter auserwählt (wir berichteten). Das Publikum kam, selbstverständlich zuvor angemeldet, in Scharen. Die Volketswiler haben ihr Café auf dem Areal des Gemeinschaftszentrums zurück.