Professionalisierung der Primarschule auf Kosten der Schulpflege?

13, 9 oder 7? Wie viele Primarschulpflegende es künftig in Uster geben soll, ist derzeit noch offen. Der Stadtrat, die Primarschulpflege und die Vertretenden der Kommission öffentliche Dienste und Sicherheit (KÖS) sind sich in dieser Sache alles andere als einig. Am Montag entscheidet das Parlament im Zuge der Totalrevision der Gemeindeordnung über die umstrittene Grösse der Primarschulpflege.