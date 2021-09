30‘000. Dübendorferin kommt aus Moskau

1973 zählte Dübendorf 20‘000 Einwohner, dann ging es lange kaum mehr aufwärts. Bis in den letzten Jahren die Bautätigkeit massiv zunahm, und parallel dazu die Bevölkerungszahl. Anfang August war es dann so weit: Die 30‘000. Dübendorferin meldete sich im Einwohneramt an.