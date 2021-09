Open Air am Greifensee soll wieder Dorffest werden

Auf der Schlosswiese in Greifensee ist mittlerweile deutlich zu erkennen, welcher Event in wenigen Tagen direkt am Seeufer stattfinden wird. Am Dienstag, 31. August, dem zweiten Aufbautag des Open Airs am Greifensee, steht bereits die Bühne, das Verpflegungszelt und einige weitere Festzelte auf dem Gelände. Helferinnen und Helfer montieren noch Girlanden an den Bäumen, bevor es gegen Abend hin mit den ersten Soundchecks losgeht.