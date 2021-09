Musikerin Nina Valotti wünscht sich mehr weibliche Vorbilder

Ihr musikalischer Weg führte sie vom Spielen in der Schule und in einer Cover-Band, über experimentelle Jam-Sessions zu ihrer jetzigen Band, die seit sechs Jahren besteht und mit der sie in diesem Jahr bereits drei Songs veröffentlicht hat. Diese stammen alle aus der Feder von Valotti und wurden anschliessend mit ihren Musikerkollegen neu arrangiert. Ob auch bald ein gemeinsames Album folgen soll, darüber ist man sich in der Band uneinig. Für Valotti ist hingegen klar, dass sie irgendwann eines veröffentlichen will. Denn bei einzelnen Songs müsse man alles in drei Minuten verpacken, wohingegen ein Album ein monumentales Werk ist und viel mehr Möglichkeiten bietet, ein Thema zu behandeln oder ein Gefühl zum Ausdruck zu bringen.

Ein anderes Ziel, auf das Nina Valotti hinarbeitet, ist eine grössere Präsenz von Frauen in der Schweizer Musikszene. «Dass an einem grossen Festival auch einmal ein Frauenname die Headline ziert und nicht immer nur Bands mit Frontmännern oder männliche Einzelkünstler», wünscht sich Valotti. Auch wenn es darum geht, sich in der Mundartmusik an Vorbildern zu orientieren, würden einem fast nur männliche Musiker oder Bands präsentiert. Das will die gebürtige Hombrechtikerin ändern. Und vielleicht nehmen sich junge Musikschaffende schon bald Nina Valotti als Vorbild.