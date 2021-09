Hinwiler druckt «Ungeimpft»-Shirts

Gross steht auf roten dem T-Shirt «Ungeimpft», ausserdem Schlagwörter wie «Gesundheit, Grundrecht, Freiheit, Selbstbestimmung, Unversehrt.» In der Mitte: ein weisses Kreuz. Diese Shirts stellt der Hinwiler Daniel Pellaton seit Neustem in seiner Beschriftungs- und Druckfirma her. Die Nachfrage sei gross. «Ich bin schon fleissig am Ausliefern.»

Den Druck habe er zuerst als Profilbild auf Facebook verwendet. «Als die Leute anfingen, mein Bild zu kopieren, sagte ich ihnen, dass ich auch T-Shirts damit bedrucken kann. So kam es zu dieser Aktion.»