Einmal richtig «Verkäuferlis» spielen

Aufgeregtes Gewusel hat jene erwartet, die sich am Donnerstagmorgen durch die zentrale Bandwiesstrasse in Rüti haben treiben lassen. Die Schülerinnen und Schüler einer dritten Klasse der Schule Rüti besammelten sich um zwei Marktstände herum, um Selbstgemachtes an alle zu verkaufen, die sie mit ihrem kindlichen Charme zu überzeugen vermochten.