Diese Winterberger Strassen müssen komplett gesperrt werden

Derzeit saniert die Gemeinde Lindau die Glärnisch-, Bläsihofstrasse und «In der Hueb» in Winterberg. In den kommenden Tagen werden Arbeiten am Strassenoberbaus nötig, wie die Gemeinde mitteilt. Dabei müsse der gesamte Bauabschnitt für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt und umgeleitet werden.

Die Sperrung findet von Mittwoch, 8. September ab 8 Uhr bis Montag, 27. September, ca. 06.00 Uhr statt. Die Zufahrten zu den Liegenschaften können nicht befahren werden, so die Gemeinde. Die Anwohner, die ihr Fahrzeug während der Dauer der Sperrung benötigen, müssen ausserhalb der Baustelle bzw. ausserhalb der Zufahrtsbeschränkungen parkieren.

Einschränkungen und Wartezeiten

Angrenzend an den Baubereich, entlang der Bläsihofstrasse und in der Hueb, stehen Parkierungsmöglichkeiten zur Verfügung. Für die Liegenschaft «In der Hueb 14» kann die Tiefgaragen-Einfahrt von der Nordseite her benutzt werden. Es sei aber mit Einschränkungen und Wartezeiten zu rechnen.

Für einzelne Arbeiten muss die Zu-und Wegfahrt kurzzeitig gesperrt werden. Der Polier vor Ort werde darüber informieren, teilt die Gemeinde weiter mit. Der Zugang zu den Liegenschaften zu Fuss ist mit temporären Einschränkungen gewährleistet.