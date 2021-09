Truppenbelegung in Wetzikon

Ein Teil vom Logistik Bataillon 51/3 der Schweizer Armee ist vom 1. bis 10. September 2021 in der Militärunterkunft Walenbach in Wetzikon einquartiert. Vor der Unterkunft beim Schulhaus Walenbach werden in dieser Zeit einige militärische Fahrzeuge parkiert. Bei der jeweiligen Verschiebung der Fahrzeuge kann es zu Lärmemissionen kommen.