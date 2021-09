«Polymechaniker wird es immer brauchen»

In der Halle stehen Werkzeugmaschinen in verschiedensten Grössen. Ältere Modelle, aber auch solche der neuesten Generation, die besonders komplizierte Teile herstellen können. Unglaublich schnell und extrem präzise. «Wir müssen auf einen Hundertstelmillimeter genau arbeiten, erklärt Luan Skrelja. Zum Vergleich: Ein menschliches Haar hat einen Durchmesser von fünf Hundertstelmillimetern. Trotz den vielen Maschinen, von denen man bei ihrem Anblick laute Geräusche erwartet, wirkt es in der Werkstatt relativ ruhig.

Jede Drehung und jeder Schritt werden kontrolliert

In vielen Firmen, die Polymechaniker beschäftigen, stehen Serienproduktionen im Vordergrund. Das ist an Luan Skreljas Arbeitsort anders: «Wir machen Einzelanfertigungen, oft auch Prototypen, die dann noch weiterentwickelt werden.» Dies macht die Arbeit im Lehrbetrieb für ihn besonders vielseitig. Täglich stellt er unterschiedlichste Teile her. «Oftmals weiss ich morgens, wenn ich in den Betrieb komme, noch gar nicht, was auf mich zukommen wird», erzählt der 18-Jährige, während er nebenbei den Plan seines neuen Projekts studiert. Seine Begeisterung ist spürbar. Heute hat er von einem Konstrukteur einen Plan zur Erstellung eines Teils erhalten, das ein Student für seine Forschungsarbeit benötigt.