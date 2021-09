Lehrstellen-Angebote der Region

Offene Lehrstellen 2022

Anlageführer EFZ (m/w/d)

JOWA AG, Erlenwiesenstrasse 9, 8604 Volketswil

Kontakt: Herr Stefan Stäheli

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: online bewerben

Sek A oder gute Noten Sek B

https://migros-gruppe.jobs/de/unsere-unternehmen/migros-gruppe/lehrstellen

Automatiker/in EFZ

MSW Mechatronikschule, Winterthur, Zeughausstrasse 56, 8400 Winterthur

Kontakt: Frau Beatrice Bührer, 052 267 55 44

Lehrjahre: 4

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder B

weitere Infos unter www.msw.ch

Bäcker-Konditor-Confiseur EBA (m/w/d)

JOWA AG, Erlenwiesenstrasse 9, 8604 Volketswil

Kontakt: Herr Christian Vonwyl

Lehrjahre: 2

Schnuppern möglich: online bewerben

Sek B oder gute Noten Sek C

https://migros-gruppe.jobs/de/unsere-unternehmen/migros-gruppe/lehrstellen

Bäcker-Konditor-Confiseur EFZ (m/w/d)

JOWA AG, Erlenwiesenstrasse 9, 8604 Volketswil

Kontakt: Herr Christian Vonwyl

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: online bewerben

Gute Noten Sek B oder Sek A

https://migros-gruppe.jobs/de/unsere-unternehmen/migros-gruppe/lehrstellen

Fachfrau/mann Betriebsunterhalt EFZ

Clienia Schlössli AG, Schlösslistrasse 8, 8618 Oetwil am See

Kontakt: Herr Pascal Stöckli, 044 929 80 30

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder B

Weitere Informationen zur Bewerbung: www.clienia.ch

Boden-Parkettleger EFZ textile und elastische Beläge

Reibenschuh AG, Zürcherstrasse 29, 8620 Wetzikon

Kontakt: Herr Reibenschuh, 044 932 29 88

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder (gute) Sek B

Bewerbung in Papierform, Bewerbungen aus näherer Umgebung bevorzugt, gute Deutschkenntnisse, Schnupperlehre obligatorisch

Boden-Parkettleger EFZ Parkett

Reibenschuh AG, Zürcherstrasse 29, 8620 Wetzikon

Kontakt: Herr Reibenschuh, 044 932 29 88

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder (gute) Sek B

Bewerbung in Papierform, Bewerbungen aus näherer Umgebung bevorzugt, gute Deutschkenntnisse, Schnupperlehre obligatorisch

Elektroinstallateur/in EFZ

Hustech Installations AG, 8608 Bubikon / 8640 Jona / 8045 Zürich

Kontakt: Herr Olaf Borutta, 044 936 64 64

Lehrjahre: 4

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder gute B

www.hustech.ch / borutta@hustech.ch. Gut in Geometrie, Mathe, Physik und Deutsch

Elektroinstallateur/in EFZ

Melcom AG, Hertistrasse 25, 8304 Wallisellen

Kontakt: Herr Daniel Meier, 044 908 60 68

Lehrjahre: 4

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder sehr gute B

d.meier@melcom.ch

Elektroinstallateur EFZ

Oberholzer AG, Pfäffikerstrasse 34, 8610 Uster / Spitalstrasse 190, 8623 Wetzikon

Kontakt: Herr Roger Castricum, 0844 66 77 88

Lehrjahre: 4

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder gute B

Besuche uns auf www.oberholzer.ch

Elektroniker/in EFZ

Gebrüder Loepfe AG, Kastellstrasse 10, 8623 Wetzikon

Kontakt: Herr Thomas Schlegel, 043 488 11 85

Lehrjahre: 4

Schnuppern möglich: ja

Sek A

Bewerbung per E-Mail an jobs@loepfe.com oder per Post

Elektroniker/in EFZ

MSW Mechatronikschule Winterthur, Zeughausstrasse 56, 8400 Winterthur

Kontakt: Frau Beatrice Bührer, 052 267 55 44

Lehrjahre: 4

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder B

Weitere Infos unter www.msw.ch

Fachfrau/Fachmann Gesundheit (FaGe) EFZ

Clienia Schlössli AG, Schlösslistrasse 8, 8618 Oetwil am See

Kontakt: Frau Magdalena Skorup, 044 929 82 94

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder B

Weitere Informationen zur Bewerbung: www.clienia.ch

Gebäudereiniger/in EFZ

Clienia Schlössli AG Schlösslistrasse 8, 8618 Oetwil am See

Kontakt: Herr Thorsten Elsholz, 044 929 83 04

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder B

Weitere Informationen zur Bewerbung: www.clienia.ch

Gebäudetechnikplaner/ in Lüftung EFZ

Wetter Heizung Lüftung AG, Usterstrasse 109, 8620 Wetzikon

Kontakt: Herr Michael Steffen, 044 933 30 64

Lehrjahre: 4

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder B

Bitte schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf/Zeugnissen an m.steffen@wetter-wetzikon.ch

Gemüsegärtner/in EFZ

Beerstecher AG, Gemüsekulturen, Hochbordstrasse 15, 8600 Dübendorf

Kontakt: Frau Monica Dürst, 044 823 10 90

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder B

Berufsfilm auf unserer Website zu finden. Bitte schriftlich bewerben.

Hotelfachfrau/-mann EFZ

Clienia Schlössli AG, Schlösslistrasse 8, 8618 Oetwil am See

Kontakt: Frau Carla Pajarola, 044 929 84 65

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder B

Weitere Informationen zur Bewerbung: www.clienia.ch

Informatiker/in Applikationsentwicklung EFZ

Gebrüder Loepfe AG, Kastellstrasse 10, 8623 Wetzikon

Kontakt: Herr Thomas Schlegel, 043 488 11 85

Lehrjahre: 4

Schnuppern möglich: ja

Sek A

Bewerbung per E-Mail an jobs@loepfe.com oder per Post

Informatiker/in Plattformentwicklung EFZ

Gebrüder Loepfe AG, Kastellstrasse 10, 8623 Wetzikon

Kontakt: Herr Daniel Steiner, 043 488 11 40

Lehrjahre: 4

Schnuppern möglich: ja

Sek A

Bewerbung per E-Mail an jobs@loepfe.com oder per Post

Informatiker/in EFZ Plattformentwicklung

Regionales Informatikzentrum RIZ AG, Haldenstrasse 28, 8620 Wetzikon

Kontakt: Frau Monica Céréda, 044 931 36 00

Lehrjahre: 4

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder sehr gute Sek B

schriftliche Bewerbung inkl. Multicheck an jobs@rizag.ch senden, weitere Infos unter www.rizag.ch

Kaminfeger/in EFZ

H. Stäheli Kaminfegergeschäft, Wermatswilerstrasse 14, 8610 Uster

Kontakt: Herr H. Stäheli, 044 942 27 27

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder B

Bewerbung per E-Mail an info@kaminfeger-uster.ch

Kauffrau/-mann (Profil E) EFZ

Clienia Schlössli AG, Schlösslistrasse 8, 8618 Oetwil am See

Kontakt: Frau Khira Felchlin 044 929 82 47

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder B

Weitere Informationen zur Bewerbung: www.clienia.ch

Kaufmann/Kauffrau EFZ (m/w/d)

JOWA AG, Erlenwiesenstrasse 9, 8604 Volketswil

Kontakt: Frau Beatrice Sandmayr

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: online bewerben

Sek A

https://migros-gruppe.jobs/de/ unsere-unternehmen/migros-gruppe/lehrstellen

Kauffrau/Kaufmann Profil E

Gebrüder Loepfe AG, Kastellstrasse 10, 8623 Wetzikon

Kontakt: Frau Sandra Steiner, 043 488 12 11

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Sek A

Bewerbung per E-Mail an jobs@loepfe.com oder per Post

Kauffrau/-mann EFZ, Profil E & M

Schulthess Maschinen AG, Landstrasse 37, 8633 Wolfhausen

Kontakt: Frau Geraldine Ott, 055 253 52 38

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Sek A

Bewerbung nehmen wir gerne über unsere Firmenwebsite entgegen.

Kauffrau/-mann EFZ

Künzli AG, Industriestrasse 2, 8625 Gossau ZH

Kontakt: Frau Koller, 044 936 70 70

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Sek A

Bitte schriftliche Bewerbung an Frau M. Koller. Lehrstelle ab August 2022 zu vergeben.

Kaufmann/-frau EFZ Dienstleistung & Admin.

Regionales Informatikzentrum RIZ AG, Haldenstrasse 28, 8620 Wetzikon

Kontakt: Frau Monica Céréda, 044 931 36 00

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder gute Sek B

schriftliche Bewerbung inkl. Multicheck an jobs@rizag.ch senden, weitere Infos unter www.rizag.ch

Kauffrau/Kaufmann EFZ

Zürcher Oberland Medien AG, Rapperswilerstrasse 1 8620 Wetzikon

Standort aktuell: Ferag-Areal, Zürichstrasse 74, 8340 Hinwil

Kontakt: Frau Tina Herger, 044 933 32 14

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: nein

Sek A

Bewerbung an bewerbung@zol.ch. Schnuppern möglich während Auswahlverfahren.

Koch/Köchin EFZ

Clienia Schlössli AG, Schlösslistrasse 8, 8618 Oetwil am See

Kontakt: Herr Ronald Meissner, 044 929 83 26

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder B

Weitere Informationen zur Bewerbung: www.clienia.ch

Konstrukteur/in EFZ

Schulthess Maschinen AG, Landstrasse 37, 8633 Wolfhausen

Kontakt: Herr Robert Lechler, 055 253 53 98

Lehrjahre: 4

Schnuppern möglich: ja

Sek A

Bewerbung nehmen wir gerne über unsere Firmenwebsite entgegen.

Lebensmittelpraktiker EBA (m/w/d)

JOWA AG, Erlenwiesenstrasse 9, 8604 Volketswil

Kontakt: Herr Stefan Stäheli

Lehrjahre: 2

Schnuppern möglich: online bewerben

Sek B

https://migros-gruppe.jobs/de/ unsere-unternehmen/migros-gruppe/lehrstellen

Lebensmitteltechnologe EFZ (m/w/d)

JOWA AG, Erlenwiesenstrasse 9, 8604 Volketswil

Kontakt: Herr Stefan Stäheli

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: online bewerben

Sek A

https://migros-gruppe.jobs/de/ unsere-unternehmen/migros-gruppe/lehrstellen

Logistiker EFZ (m/w/d)

JOWA AG, Erlenwiesenstrasse 9, 8604 Volketswil

Kontakt: Herr Stefan Stäheli

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: online bewerben

Gute Noten Sek B oder Sek A

https://migros-gruppe.jobs/de/ unsere-unternehmen/migros-gruppe/lehrstellen

Maurer/in EFZ

Künzli AG, Industriestrasse 2, 8625 Gossau ZH

Kontakt: Herr Edelbauer, 044 936 70 70

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder B

Bitte schriftliche Bewerbung an Herrn Edelbauer. Lehrstellen ab August 2021 und 2022 zu vergeben.

Maurer EFZ

Stucki Bauunternehmung AG, Strandbadstrasse 90, 8620 Wetzikon

Kontakt: Herr Marco Rohrer, 044 931 50 00

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder B

www.stucki.ag

Maurer/in EFZ

Dozza Bau AG, Schwäntenmos 13, 8126 Zumikon

Kontakt: Herr Rolf Müller, 044 914 40 40

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder B

Bitte schriftliche Bewerbung an Herrn Rolf Müller senden.

Montage-Elektriker/in EFZ

Hustech Installations AG, 8608 Bubikon / 8640 Jona / 8045 Zürich

Kontakt: Herr Olaf Borutta, 044 936 64 64

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

gute Sek B

www.hustech.ch / borutta@hustech.ch. Gut in Geometrie, Mathe, Physik und Deutsch

Montage-Elektriker/in EFZ

Melcom AG, Hertistrasse 25, 8304 Wallisellen

Kontakt: Herr Daniel Meier, 044 908 60 68

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder gute Sek B

d.meier@melcom.ch

Montage-Elektriker EFZ

Oberholzer AG, Pfäffikerstrasse 34, 8610 Uster / Spitalstrasse 190, 8623 Wetzikon

Kontakt: Herr Roger Castricum, 0844 66 77 88

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Sek B

Besuche uns auf www.oberholzer.ch

Polymechaniker EFZ (m/w/d)

JOWA AG, Erlenwiesenstrasse 9, 8604 Volketswil

Kontakt: Herr Stefan Stäheli

Lehrjahre: 4

Schnuppern möglich: online bewerben

Sek A oder gute Noten Sek B

https://migros-gruppe.jobs/de/ unsere-unternehmen/migros-gruppe/lehrstellen

Polymechaniker/in EFZ

MSW Mechatronikschule Winterthur, Zeughausstrasse 56, 8400 Winterthur

Kontakt: Frau Beatrice Bührer, 052 267 55 44

Lehrjahre: 4

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder B

weitere Infos unter www.msw.ch

Strassenbauer EFZ

Stucki Bauunternehmung AG, Strandbadstrasse 90, 8620 Wetzikon

Kontakt: Herr Marco Rohrer, 044 931 50 00

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder B

www.stucki.ag

Fachfrau/-mann Textilpflege EFZ

Clienia Schlössli AG, Schlösslistrasse 8, 8618 Oetwil am See

Kontakt: Herr Dragan Vidovic, 044 929 83 39

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder B

Weitere Informationen zur Bewerbung: www.clienia.ch