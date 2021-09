Fischenthaler Gemeinderat tritt ab

Der Gemeinderat Fischenthal hat die Strukturen und Prozesse innerhalb der Gemeindeverwaltung durch ein externes Gemeindeberatungsunternehmen durchleuchten und analysieren lassen. Treiber der Reorganisationsbemühungen seien neu hinzu gekommene Verwaltungsaufgaben wie etwa die Integration der Wasserversorgung, die sich verändernden Anforderungen im Verwaltungsbereich sowie personelle Wechsel. Dies schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung.

Per 1. September wird die bisherige Abteilung Bau und Infrastruktur umstrukturiert und - zusammen mit anverwandten Aufgaben - in drei neue Abteilungen gegliedert. Dazu gehören die Abteilung Bau und Planung» (Leitung: Irma Knor), die Abteilung «Liegenschaften und Entsorgung» (Leitung: Elmar Schaufelberger) sowie die Abteilung «Infrastruktur» (Leitung: Hano Vontobel).

Liegenschaftsvorsteher wechselt zur Verwaltung

Der Gemeinderat verspreche sich von der Reorganisation eine Optimierung der Dienstleistungen und der Effizienz, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Elmar Schaufelberger, seit 2018 Gemeinderat (parteilos) in Fischenthal, habe sich dabei im Evaluationsverfahren um die neue geschaffene Stelle des Abteilungsleiters «Liegenschaften und Entsorgung» aufgrund seiner Erfahrung gegen seine Mitbewerber durchgesetzt. «Er kennt die Materie aus dem Effeff, ist in der Gemeinde gut vernetzt und freut sich auf die neue Herausforderung», schreibt der Gemeinderat.

Sein Behördenamt wird Schaufelberger aufgrund der Anstellung nach drei Jahren im Gemeinderat jedoch ablegen müssen. Ein entsprechendes Rücktrittsgesuch per sofort ist beim Bezirksrat hängig, teilt der Gemeinderat mit. Weil bereits im nächsten Frühling die Gesamterneuerungswahlen anstehen, wird Schaufelbergers Sitz im Gemeinderat vakant bleiben. Seine Dossiers werden an seinen Stellvertreter, Ressortvorsteher Bau und Infrastruktur, Matthias Zürcher (parteilos) übergeben.