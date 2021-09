Arbeitgeber Spital: Zwischen Perspektiven und neuen Herausforderungen

Die Mehrheit der Beschäftigten im Spital ist immer noch weiblich. Wird etwas gemacht, um das zu ändern?

Steiner: Wir bevorzugen weder Männer noch Frauen in der Selektion. Sie müssen genau dasselbe leisten. Ich habe aber immer Freude, wenn sich einmal ein junger Mann für die Pflegeausbildung meldet. In der Gesellschaft ist immer noch verankert, dass die Arbeit in der Pflege ein Frauenberuf ist.

Schibli: Es täte dem Beruf gut, wenn ihn mehr Männer ausüben würden. Es entstände ein anderes Selbstverständnis. Steiner: Wir sind nicht mehr Krankenschwestern, sondern Pflegefachpersonen, die eigene Pflegediagnosen stellen, am Pflegeprozess arbeiten und nicht nur das Anhängsel vom Arzt sind.

Vielen schwebt vermutlich noch das stark hierarchische Bild zwischen Ärzten und Pflegenden vor. Ist das immer noch so?

Steiner: Dieses Bild wird immer mehr aufgelöst. Natürlich ist es nicht etwas, das von heute auf morgen geändert werden kann. Aber gerade in den Spezialbereichen, etwa auf der Intensivstation oder der Notfallstation, sind Pflegende und Ärzte auf derselben Stufe und diskutieren auf Augenhöhe.

Schibli: Was denkst du, Carolina, gibt es auch eine Veränderung zwischen diesen beiden Berufsgruppen, weil immer mehr Ärztinnen im Spital arbeiten?

Steiner: Momentan haben wir mehr Assistenzärztinnen als Assistenzärzte. Und auch bei den Ärztinnen und Ärzten wächst der Frauenanteil. Das hat womöglich auch etwas dazu beigetragen. Ebenso wie der stetige Kampf der Pflege um Anerkennung, um wegzukommen von diesem Image des Hilfsberufs. Als ich vor 25 Jahren die Ausbildung zur Krankenschwester gemacht habe, war es eher noch ein Assistenzberuf. Das hat sich geändert.

Wie hat sich die Arbeit mit den Patientinnen und Patienten verändert?

Steiner: Durch die hohen Kosten im Gesundheitswesen und den Druck der Politik muss mehr gespart werden, weshalb man im Vergleich zu früher immer weniger Zeit hat und sich weniger um den einzelnen Patienten kümmern kann. Ein grosser Teil der Arbeit der Pflegenden ist heutzutage bürokratischer Natur: Es muss immer mehr dokumentiert werden, damit man rechtlich abgesichert ist. Es muss alles genau und zum richtigen Zeitpunkt vermerkt werden.

«Patienten und ihre Angehörigen sind immer mehr Kunden, und das ist eine grosse Herausforderung für das Personal.» Barbara Schibli, Leiterin HRM am GZO Spital Wetzikon

Schibli: Die Ansprüche der Patienten und Angehörigen steigen, und wenn sie nicht das bekommen, was sie wollen, wird die Unzufriedenheit spürbar, denn schliesslich werden hohe Versicherungsprämien bezahlt, und dafür will man Leistung – nicht nur die beste medizinische Versorgung, sondern auch eine hervorragende Hotellerie und das schönste Zimmer. Dem müssen wir begegnen können und Antworten finden respektive das Personal dafür ausbilden. Patienten und ihre Angehörigen sind immer mehr Kunden, und das ist eine grosse Herausforderung für das Personal.

Wie hat sich das Spital als Arbeitgeber in den letzten Jahren verändert?

Schibli: Als Spital müssen wir flexibel sein und sind im Bereich der Anstellungsbedingungen enorm gefordert. Eine Antwort auf die Frage zu finden, was uns zu einem attraktiven Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb macht, ist eine der grössten Herausforderungen. Alle Spitäler im Kanton Zürich sind diesbezüglich Konkurrenten. Wir sind nonstop auf Personalsuche und haben viele kurzfristige Eintritte. Durch politische Entscheide stehen wir unter Druck und versuchen das so zu kommunizieren, dass es die Menschen verstehen. Als Beispiel: Alle Spitäler im Kanton Zürich müssen sich dieses Jahr wieder für die Spitalliste bewerben. Auch wenn es das GZO seit über 100 Jahren gibt, müssen wir unsere Existenzberechtigung alle paar Jahre durch die Gesundheitsdirektion prüfen lassen. Das ist eine Zerreissprobe.

Wie schafft man es, rentabel und trotzdem ein guter Arbeitgeber zu sein?

Schibli: Das ist die Frage aller Fragen und die grösste Herausforderung. Gerade in der aktuell zu bewältigenden Corona-Pandemie, in der ausserordentliche Leistungen erbracht werden. Da gilt es, eine Balance zu finden und die eigene Wettbewerbstauglichkeit auch mit entsprechende Benefits für Mitarbeitende zu überprüfen. Jedoch alles über das Geld zu regeln, ist schwierig. Denn niemand wird es freuen, wenn zum Beispiel auch Versicherungsprämien immer weiter steigen. Schlussendlich stellt sich die Frage: Was ist eine Gesellschaft bereit zu investieren, um langfristig eine gute medizinische Versorgung gewährleisten zu können?