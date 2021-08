Verkauf von Zigaretten in Bäckereien sorgt für rote Köpfe

Jahrelang kauft Rahel Jost Schneider in der Bäckerei Steiner in Fehraltorf ein, bis sie eines Tages ihren Augen nicht traut: Die Bäckerei hat Zigaretten in ihr Sortiment aufgenommen. Als Hausärztin und Mutter von drei Kindern spricht Jost Schneider sich ausdrücklich gegen den Tabakkonsum aus.