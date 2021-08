So sähe ein inklusiver Stadtrat aus

Dem aktuellen Ustermer Stadtrat ist zwar löblich eines anzumerken: Frauen sind darin – anders als heute noch in den meisten Gemeinden – nicht stark untervertreten, sondern sogar etwas in der Überzahl. Doch auch in Uster gibt es in punkto Diversität noch viel Luft nach oben bei der Zusammensetzung der siebenköpfigen Exekutive.