Der «Flugplan» steht: Dreifachnutzung für den Flugplatz Dübendorf

Wie die Nachrichtenagentur Keystone berichtet, haben Vertreter der Zürcher Regierung und der Standortgemeinden am Dienstag den erarbeiteten Synthesebericht unterzeichnet. Dieser «Flight Plan» zeigt auf, wie eine der grössten Landreserven der Schweiz umgenutzt werden soll. Er enthält ein «gemeinsames Zielbild mit Zeithorizont 2050».

Das Areal soll nun - wie im vergangenen September angekündigt - als Ganzes entwickelt werden. Diese Gesamtschau wurde vorgenommen, nachdem sich die Standortgemeinden zuvor lange gegen eine übermässige Belastung durch eine aviatische Nutzung gewehrt hatten und das Verwaltungsgericht auch noch den Gestaltungsplan für den Innovationspark aufgehoben hatte.

Mit der Gesamtschau sei nun nicht einfach ein schöner Bericht gedruckt worden, hielt Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) an einer Medienkonferenz in Dübendorf fest. Sie sei davon überzeugt, dass «wir damit den Schlüssel für einen Neustart in den Händen halten».

Einzigartiger Zugang zu einem Flugplatz

Auf dem ehemaligen Militärgelände soll ein Projekt realisiert werden, das zu einem «Leuchtturm für eine innovative urbane Entwicklung» werde, heisst es weiter. Insbesondere die Bereiche Umweltverträglichkeit, Nachhaltigkeit und schonender Umgang mit Ressourcen sollen vertieft werden.

Der Flugplatz soll unter anderem «zu einem international führenden Standort für die Forschung, Entwicklung und die Erprobung von innovativen und CO2-neutralen Mobilitätslösungen am Boden und in der Luft werden». Der Zugang für Unternehmen und Hochschulen zu grossen Testflächen und zu einem Flugplatz sei in diesem Umfang einzigartig.

Um Planungssicherheit zu erhalten, werden nun die Pläne auf verschiedenen Stufen überarbeitet. Der angepasste kantonale Richtplan wird Anfang September öffentlich aufgelegt.

