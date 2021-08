Jubiläumswoche mit Scooter-Tricks und Lesungen

«Sechs Jahre nach der Veröffentlichung der ersten Geisterkickboarder-Geschichte sind bereits zehn Bände und vier CDs auf dem Markt», freut sich Stefan Baiker, der Autor der Geisterkickboarder-Bücher. Mittlerweile wurden rund 35‘000 Bücher verkauft. Der Geisterkickboarder kämpft zuerst allein und später mit seiner Gefährtin Samuri gegen die Totenkopfbande, bringt den notorischen Ausbrecherkönig Jakob Stark wiederholt hinter Gitter und löst die kniffligsten Fälle. Das Geisterkickboarder-Team nimmt es gegen Gespenster, Mumien, Yetis und böse Zauberer auf und legt selbst der berüchtigten Kobrabande das Handwerk. «Da die Handlungen immer möglich sein können und die Helden etwa im Alter der Kinder sind, ist es für die Kinder leicht, sich in die Figuren hineinzuversetzen», erklärt Baiker.

Am Mittwoch, 1. September, von 14 bis 16.30 Uhr sowie am Samstag, 4. September, von 11 bis 13.30 Uhr liest der Geisterkickboarder-Autor aus seiner neusten Lektüre «Die Kobrabande kehrt zurück» vor. Eine Geschichte, in welcher die Zürcher Oberland Medien AG eine grosse Rolle spielt. «An meiner Seite wird auch die Sonderpädagogin Dagmar Lont sein. Sie supportet mich und übernimmt die Rolle als Hauptspecherin.»

Als Highlight für die Kinder werden vor Ort an diesen beiden Tagen exklusiv Kickboard-Trainer Scooter-Tricks unterrichten. Die kleineren Kinder dürfen sich im Reisballwerfen gegen die Geisterkickboarder-Bösewichte bewähren.

«Wir richten während der ganzen Jubiläumswoche in der Bibliothek Wetzikon eine Mini-Ausstellung zu den Geisterkickboarder-Büchern ein», sagt der Autor weiter. Für die Kinder ab drei Jahren stehen auf der Bibliotheksterrasse kostenlos verschiedene Leih-Scooter zur Verfügung, die sie ausprobieren dürfen. «Jedem Kind schenken wir in dieser Woche zudem ein kleines Geisterkickboarder-Fan-Set.» Das Set beinhaltet einen Eintritt in den Geisterkickboarder-Skatepark, ein Rätselbüchlein, Stickers sowie eine Postkarte.

Geisterkickboarder-Jubiläumswoche

Detailliertes Programm unter: www.geisterkickboarder.ch/events