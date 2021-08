Ein Bällebad für die Wettbewerbsfähigkeit

Circa drei Viertel dieser Kunden verfügen laut Dürst über keine eigenen verbalen Ausdrucksmöglichkeiten und sind meist auch körperlich stark beeinträchtigt. Darum sei ein Bälle- oder ein Sprudelbad eben kein Luxus, sondern nötig für die Lebensqualität, die der Wagerenhof anstrebe.

Dürst sagt: «Für Menschen mit Spasmen und dauerhaft schmerzenden Muskeln sind diese Bäder eine wertvolle Möglichkeit, um ihren Körper zu spüren, die verschiedenen Sinne zu trainieren und den Moment zu geniessen.» Man erreiche dann einen Zustand, den die Betreuer die «beruhigte Wachheit» nennen. «Sobald dieser Zustand erreicht ist, geht der Blick der Bewohner hoch und beginnt zu entdecken.»

Empfindliche Personenzusammensetzung

Parallel zum Gebäudebau verfolgte Dürst einen Bewohneraufbau. Denn durch die Investition sind nicht nur wettbewerbsfähige Zimmer entstanden. «Wir können jetzt auch mehr Personen aufnehmen», so Dürst.

«Das ist hier kein Krankenhausaufenthalt, sondern das Zuhause der Leute.» Andreas Dürst

Das sei aber ein heikler Prozess, der sorgfältig geplant werden müsse, denn jede Wohngemeinschaft sei aufeinander abgestimmt und ein Charakter, der da nicht reinpasse, könne die Gruppe aus dem Gleichgewicht bringen. «Man muss sich bewusst sein, dass viele Leute hier den Grossteil ihres Lebens verbringen. Das ist kein Krankenhausaufenthalt, sondern ihr Zuhause.»

Herausforderung Corona und Bau

Die Jahre des Baus und der Professionalisierung seien für die Mitarbeitenden anstrengend gewesen. Und das finanzielle Risiko war nicht gering. So sagt Direktor Dürst: «Obwohl wir alles gut durchgerechnet hatten, hatte ich so manche schlaflose Nacht, in der ich mich fragte, ob wir nicht doch etwas vergessen hatten.»

Natürlich habe auch die Corona-Pandemie das Heim vor Herausforderungen gestellt. «Wir waren mit einer eigenen Covid-Station inklusive Palliative auf das Schlimmste vorbereitet», sagt Dürst. «Zum Glück haben wir sie nicht gebraucht.»

«Ich sagte mir: Draussen können sie alle depressiv sein, hier drinnen wird gelebt!» Andreas Dürst

Die Lebensqualität sei im Wagerenhof aber auch während der Corona-Zeit nicht zu kurz gekommen. «Das sah ich als unsere heilige Pflicht an», so Dürst. «Ich sagte mir: Draussen können sie alle depressiv sein, hier drinnen wird gelebt!» Beruhigend für ihn sei mittlerweile die Durchimpfungsrate von 96 Prozent bei den Wagerenhof-Bewohnern.

Namen und Schwerpunkte mitentwickelt

Uster habe mit dem Werkheim und dem Wagerenhof auf jeden Fall eine «Inklusions-DNA», wie es Dürst nennt. Die Bewohner würden mittlerweile zum Stadtbild gehören. Mit den Bemühungen der Stadt ist Dürst generell auch zufrieden. «Interessanterweise habe ich von der Inklusionsstadt unter dem alten Stadtrat aber mehr gespürt.» Bedauern würde er, wenn die Stelle der Inklusionsbeauftragten nicht weitergeführt würde.

«Norm-Gruppe: Das klingt ja so als wären wir alle gleich.» Elisabeth Rickenbach, Bewohnerin des Wagerenhof

Der Einbezug der Menschen mit Beeinträchtigung sei denn auch bei der Entwicklung der Namen für die neuen Wohngemeinschaften wichtig gewesen, sagt Veronika Sutter. «Die Namen wie Fliegenpilz oder Kristall haben die Bewohnenden selbst ausgesucht», sagt sie. Auch bei den Schwerpunkten habe man neue Bezeichnungen gewählt.

So trug Elisabeth Rickenbachs Gruppe früher den technischen Namen «Norm-Gruppe». «Das klingt ja so als wären wir alle gleich», sagt Rickenbach. «Gemeinschaft und Autonomie» passe besser, findet sie. Und während im Hintergrund Mitbewohner Hans auf dem Klavier spielt, bekundet Elisabeth Interesse am Wagerenhof-Chor, der sich nun endlich wieder treffen darf.