Die Mitte mit prominenter Kandidatin – SP will Präsidium verteidigen

Die Illnau-Effretiker Politlandschaft befindet sich im Umbruch. Insbesondere das Gesicht des siebenköpfigen Stadtrates wird sich an den kommenden Kommunalwahlen ändern.

Im Juni gab der langjährige SP-Stadtpräsident Ueli Müller bekannt, nicht mehr an den Exekutivwahlen teilzunehmen. Mit ihm treten auch seine Parteikollegin und Sicherheitsvorsteherin Salome Wyss sowie die langjährige Bildungsvorsteherin Erika Klossner (FDP) mit Ende der Legislatur ab.

Die SP Illnau-Effretikon kündigte bereits damals an, ihre Sitze im Stadtrat mit einem Dreierticket verteidigen zu wollen. Seit Samstag ist nun bekannt, wen die Partei für die Exekutivwahlen ins Rennen schicken will. So will Stadtrat Samuel Wüst das Stadtpräsidium von seinem Parteikollegen Ueli Müller erben. Der 57-jährige Vorsteher des Ressorts Soziales/ Gesellschaft ist seit 23 Jahren fester Bestandteil der Illnau-Effretiker Politlandschaft.

Einstimmige Nomination

Für den Stadtrat kandidieren zudem die 58-jährige Gemeinderätin Brigitte Röösli sowie der 28-jährige Gemeinderat Maxim Morskoi (siehe Box). Alle drei seien einstimmig nominiert worden, wie die Partei mitteilt.

Während die Linken ihr Dreiergespann nun offiziell beisammen haben, sind die Kandidaten der Liberalen aktuell noch nicht vollständig bekannt. Klar ist, dass die bisherigen Stadträte Marco Nuzzi (Ressort Hochbau) und Philipp Wespi (Ressort Finanzen) wieder antreten wollen. Ob die FDP aber jemanden nominiert, um ihren dritten Stadtratssitz zu verteidigen, ist noch offen. Für die Grünliberalen will der bisherige Stadtrat Erik Schmausser wieder antreten, in Abklärung ist noch, ob er sich auch für ein Stadtpräsidium zur Verfügung stellen will.

Derweil wurde am Wochenende publik, dass auch die Mitte-Partei, die mit drei Sitzen im Grossen Gemeinderat vertreten ist, Anspruch auf einen Stadtratssitz erhebt. Für dieses Unternehmen setzt die Partei mit Ex-Nationalrätin Rosmarie Quadranti auf eine gestandene Politikerin.

Politik vermisst

Dass sie nach über 30 Jahren im Politbetrieb, unter anderem 16 Jahre als Volketswiler Schulpräsidentin, nochmals für ein Behördenamt antrete, hätte sie nicht gedacht, gesteht die 64-Jährige. «Aber die Politik hat mir extrem gefehlt und es ehrt mich, für die Exekutive zu kandidieren.»

Bis vor knapp zwei Jahren politisierte Quadranti für die BDP im Nationalrat. 2019 folgte nach acht Jahren die Abwahl. Dass sie nun in der Lokalpolitik wieder Fuss fassen könnte, freut die Unternehmerin: «Ich komme ursprünglich von einem Exekutivamt und würde gerne in eines zurückkehren. Für mich ist das sehr spannend, denn das ist der Ort, an dem man etwas bewegen kann.»

Bildung als Passion

Als Gründerin einer Beratungsfirma für Schulentwicklung scheint dabei das Ressort Bildung das naheliegendste Ziel zu sein. Mit den Worten «Bildung ist meine Leidenschaft» stellte sich Quadranti denn auch an der Mitgliederversammlung der Mitte vor. Als Nationalrätin war die Illnauerin jedoch immer wieder auch mit sicherheitspolitischen Fragen betreut. Sie könne sich deshalb in verschiedenen Ressorts vorstellen, sagt Quadranti. «Ich bin lösungsorientiert und arbeite mit verschiedensten Menschen gut zusammen.»

Auch Samuel Wüst, der seit 2014 das Ressort Soziales und Gesellschaft innehat, bezeichnet sich als «sozialkompetenten Brückenbauer». In seiner Kandidatur zum Stadtpräsident sieht der Bauingenieur Kontinuität, hat er doch die Politbühne Illnau-Effretikons 1998 gemeinsam mit Ueli Müller betreten: «Wir haben vieles gemeinsam. So sind wir beispielsweise sehr konstruktiv in der Zusammenarbeit.»

Mit ihm an der Spitze der Stadt würde sich denn auch gar nicht viel ändern, findet Wüst. So seien viele Programmpunkte auch schon vorgegeben, etwa in Bezug auf die Zentrumsentwicklung, die sich ab kommendem Winter zunehmend konkretisiere.

Familien und Vereine fördern

Doch auch als Stadtpräsident würde er weiterhin bewusste Akzente in der Sozialpolitik setzen wollen. «Ich möchte insbesondere Familien, aber auch Vereine und Organisationen aktiv unterstützen.» Wichtig sei ihm zudem, dass die Tagesstrukturen an den Schulen weiterentwickelt und der Schulraum ausgebaut werden könne. «Gerade an der Schulanlage Eselriet werden wir wohl noch Anpassungen machen müssen.»

Im Weiteren will Wüst die Planung der Mehrzweckanlage Eselriet vorantreiben und die nachhaltige Entwicklung der Stadt im Auge behalten. Als Mitglied des Vereins Forum 21 sei ihm die Energiewirtschaft ein wichtiges Anliegen. «Die Stadt muss mit gutem Beispiel vorangehen und den Verzicht auf fossile Energie weiter fördern», so Wüst.

SP will Stadtratssitze halten



Die SP Illnau-Effretikon will die beiden Sitze der scheidenden Stadträte Ueli Müller und Salome Wyss, mit den zwei bisherigen Gemeinderäten Brigitte Röösli und Maxim Morskoi verteidigen. Die 58-jährige Röösli sitzt seit 2010 im Grossen Gemeinderat von Illnau-Effretikon. Seit drei Jahren steht die Pflegefachfrau der achtköpfigen SP-Fraktion als Präsidentin vor. Zudem amtet sie seit 2018 als Kantonsrätin, wo sie Mitglied der Aufsichtskommission Bildung und Gesundheit ist.



Maxim Morskoi ist seit 2017 im Grossen Gemeinderat von Illnau-Effretikon. Neben dem Einsitz in der Rechnungsprüfungskommission ist der Umwelt- und Technikingenieur aktuell auch erster Vizepräsident des Rats. (zo)