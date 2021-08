Geplanter Brückenabbruch sorgt für Wirbel in Turbenthal

«Rückbau der Brücke über den Chatzenbach.» So lautet der Titel einer Information des kantonalen Amts für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel), die Anwohner kürzlich in ihrem Briefkasten fanden. Das Schreiben weist auf den geplanten Abriss der kleinen Brücke südlich des Quartiers Kehlhof in Turbenthal hin, die den Kehlhofweg mit den Flurstrassen auf der anderen Seite des Bachs verbindet.