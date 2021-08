Das Impfmobil kommt in die Region

Es scheint dem Büssli hier zu gefallen: Die mobile Impfkampagne macht im Zürcher Oberland weitere Stopps. Nachdem in Gossau der erste mobile Impfbus einkehrte, besucht er nun weitere Gemeinden in der Region. Wie der Kanton Zürich in einer Medienmitteilung verkündet, wird das Impfmobil an folgenden Tagen jeweils von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr zum spontanen Pieks bereitstehen:

Zell & Bubikon

Erstimpfung: 4. September 2021

Zweitimpfung: 2 Oktober 2021

Hinwil

Erstimpfung: 5. September 2021

Zweitimpfung: 3. Oktober 2021

Wald

Erstimpfung: 11. September 2021

Zweitimpfung: 9. Oktober 2021

Rüti

Erstimpfung: 23. September 2021

Zweitimpfung: 28. Oktober 2021

Volketswil

Erstimpfungen: 21.und 23. September 2021

Zweitimpfungen: 19. und 21.Oktober 2021

Russikon

Erstimpfung: 24. September 2021

Zweitimpfung: 22. Oktober 2021

Fischenthal

Erstimpfung: 11. Oktober 2021

Zweitimpfung: 8. November 2021

Am Samstag, dem 21. August 2021, hielt das Gefährt zum ersten Mal in Gossau (wir berichteten). Der Anlass stiess in der Bevölkerung auf grosses Interesse. Wie die Medienstelle des Kantons mitteilt, sei das Aufstocken der Impfbusse eine Reaktion auf die gestiegene Impfbereitschaft in der Bevölkerung: "Eine weitere Steigerung der Impfquote ist das beste Mittel, um die Pandemie zu bewältigen."



Die Impfung gegen das Coronavirus erfolgt vor Ort gratis und ohne Voranmeldung. Interessierte müssen lediglich ihren Ausweis und ihre Krankenversicherungskarte mitbringen.



Weitere Informationen sind unter zh.ch/impfmobil zu finden.