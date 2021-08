Von der Anfield Road ins Kemptthal Valley

Der gebürtige Düsseldorfer beginnt die Lesung mit seinen Jugenderlebnissen in Bude, einer Ortschaft an der Küste von Cornwall, Heimatort seiner Mutter und Rückzugsort der Familie. Er erzählt mit angenehm kräftiger Stimme davon, wie er dort jedes Jahr seine Ferien verbrachte, ihn die Polizei in den Dünen suchte und warum die Queen wegen einer Münze keinen Zugang zu Herrentoiletten hat.



Die unzähligen in Kloten gestarteten Flugzeuge, die das Areal an diesem Abend überfliegen, werden zum Running-Gag. Der Künstler nimmt’s mit Humor: «Eine tolle Lese-Location» lautet sein Fazit nach dem gefühlt 27. Flugzeug. Kaum rauscht wieder eine Maschine an, hebt der Alt-Punk sein Glas. Von da an wird jeder Flieger von Campino und seinem Publikum mit erhobenem Glas euphorisch begrüsst.



Eine letzte Umarmung



Reflektiert und nachdenklich wird der 59-Jährige, wenn es um Erinnerungen an die verstorbenen Eltern geht. Rührend schildert er die letzte, besonders innige Umarmung mit seinem Vater kurz vor dessen Tod. Und mit viel Wehmut erzählt er vom letzten Weihnachten mit seiner todkranken Mutter im elterlichen Haus in Düsseldorf.



Gemeinsam mit Gitarrist Kuddel van Holst serviert er dazwischen stimmungsvolle Fangesänge von der Anfield Road und überrascht mit «If We Never Meet Again» von Country-Ikone Johnny Cash und dem Liverpooler Klassiker «You’re No Good» von den Swinging Blue Jeans. Die Toten Hosen sitzen in seinem Buch für einmal auf der Ersatzbank. Sie werden eingewechselt, wenn sie den Sänger zum Match begleiten oder ihn bei Benefiz-Aktionen für seinen deutschen Lieblingsverein Fortuna Düsseldorf unterstützen. Köstlich die Szene, in der Campino ein Crew-Mitglied im Backstage-Bereich herunterputzt, als die Internetverbindung einer Fussballübertragung mit seinen geliebten «Reds» in die Hose geht.