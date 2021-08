Künstlerin malt mit Tierasche

Sie steht noch ganz am Anfang. Dennoch hat die Künstlerin Samantha Paganini ihren ersten Auftrag für ein Tierporträt bereits in der Tasche und ebenso die erste Ausstellung in einem Tierkrematorium. Dabei zeichnet sich ihre Kunst durch ein spezielles Merkmal aus. Bei genauerer Betrachtung der Gemälde lässt sich eine körnige Struktur erkennen: Es handelt sich um die Asche eines toten Tieres.