«Der Tag erlaubt den Besuchern, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen»

«GEWA 2021 mal anders». So wirbt der Gewerbeverein Zell für seinen bevorstehenden Anlass: dem «Tag der offenen Gewerbetüren». Dieser findet am 11. und 12. September jeweils von 11 bis 16 Uhr statt. Anders als bei einer Gewerbeausstellung (Gewa) lernen die Besucher die Betriebe nicht in einer Halle kennen, sondern direkt vor Ort.